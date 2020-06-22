Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Фотографии забавного питомца опубликовала в Сети девушка по имени Семсема Махмуд

Девушка по имени Семсема Махмуд прогуливалась по пляжу в Таиланде и неожиданно заметила необычного кота, который, по ее словам, умел смеяться. Фотографии забавного питомца Махмуд разместила в Facebook. Об этом пишет издание World of Buzz.

"Все время кот резвился на пляже, а с его мордочки не сходила счастливая улыбка", – рассказывает девушка.

Кот "научился" смеяться Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub Кот "научился" смеяться Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub Кот "научился" смеяться Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub Кот "научился" смеяться Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub Кот "научился" смеяться Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub 1/5

Пользователи Сети позавидовали беззаботности питомца. Некоторые подписчики озаботились здоровьем кота, ведь не все животные хорошо переносят жару. Но затем решили, что у хозяйки, скорее всего, была с собой вода. Тем более на фото животное находилось в основном в тени, так что поводов для беспокойства нет.

"Я завидую и смеюсь. Он такой хорошенький", "Эта улыбка сделала его еще более красивым!", "Какой он миленький!" – комментируют юзеры.

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Напомним, турецкий пианист Сарпер Думан играет на фортепиано для своих 19 котов. У парня уже 1,1 млн подписчиков в Instagram, и их количество постоянно растет. Короткие ролики музыканта репостят даже знаменитости.

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