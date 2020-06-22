Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Сегодня, 05:55

Фотографии забавного питомца опубликовала в Сети девушка по имени Семсема Махмуд

Девушка по имени Семсема Махмуд прогуливалась по пляжу в Таиланде и неожиданно заметила необычного кота, который, по ее словам, умел смеяться. Фотографии забавного питомца Махмуд разместила в Facebook. Об этом пишет издание World of Buzz.

"Все время кот резвился на пляже, а с его мордочки не сходила счастливая улыбка", – рассказывает девушка.

Кот "научился" смеяться
Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub
Кот "научился" смеяться
Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub
Кот "научился" смеяться
Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub
Кот "научился" смеяться
Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub
Кот "научился" смеяться
Фото: facebook.com/groups/travelsecretsclub
1/5

Пользователи Сети позавидовали беззаботности питомца. Некоторые подписчики озаботились здоровьем кота, ведь не все животные хорошо переносят жару. Но затем решили, что у хозяйки, скорее всего, была с собой вода. Тем более на фото животное находилось в основном в тени, так что поводов для беспокойства нет.

Читайте также:
"Открыл для себя новый мир": на видео показали забавную реакцию кота на мороженое

"Я завидую и смеюсь. Он такой хорошенький", "Эта улыбка сделала его еще более красивым!", "Какой он миленький!" – комментируют юзеры.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Напомним, турецкий пианист Сарпер Думан играет на фортепиано для своих 19 котов. У парня уже 1,1 млн подписчиков в Instagram, и их количество постоянно растет. Короткие ролики музыканта репостят даже знаменитости.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Жадный кот набросился на корм и прославился в интернете: видео Вирусное видео про кота-вратаря оказалось фейком: автор раскрыл секрет Пропавший кот вернулся домой и сильно удивил хозяйку: фото «Операция катапультация»: на Волыни мужчина выбросил кота из окна и записал это на видео
фото Таиланд курьез кот
Реклама

Новости партнеров

Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Трагедия в жизни Евгения Моргунова: что стало с его детьми
Трагедия в жизни Евгения Моргунова: что стало с его детьми
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)

Популярные статьи

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Вчера, 05:05Events

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

19 июняСтиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

19 июняFun

Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото

19 июняFun

Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Новости партнеров

Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Даша з
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Бледанс со страшным лицом накинулась на Ефремова после трагедии
Бледанс со страшным лицом накинулась на Ефремова после трагедии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять