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Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

Хозяину пришлось поставить ему капельницу с глюкозой, чтобы восстановить силы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:22
Оставленный без присмотра кот спарился с пятью кошками
Оставленный без присмотра кот спарился с пятью кошками
Фото: Pixabay

Житель китайской провинции Гуандун по имени Чжао оставил в гостинице для животных своего кота Ксяопи. Мужчина предупреждал, что питомец не кастрирован. Однако ночью сотрудник отеля выпустил всех кошек из клеток гулять и ушел домой. За это время пушистик успел спариться с пятью кошками, а утром ему понадобилась капельница с глюкозой. Об этом сообщает портал NZ Herald.

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По словам мистера Чжао, сотрудники отеля обвинили его в инциденте, пожаловались, что не все владельцы кошек планировали заводить потомство, и попросили объясниться с другими клиентами.

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"У них хватило наглости обидеться на меня. Мой долбанный кот истощен и сидит на капельнице с глюкозой, и это моя вина?" – возмутился владелец Ксяопи. К тому же выяснилось, что весь день, что питомец провел в отеле, он голодал.

Позже у мужчины попросили прощения и предложили оплатить капельницу коту.

Ранее "Сегодня" писали об администраторе Twitter-аккаунта RelaxMyCat, который опубликовал забавное видео, на котором пара котов вытаскивает еду из холодильника, пока хозяина нет рядом. "Они знают, где хорошая еда", – написал автор поста под роликом.

Кроме этого, на популярной платформе Reddit пользователь под ником Despisesunrise разместил фотографию, на которой показана забавная реакция кота на отражение в увеличительном зеркале ванной комнаты.

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