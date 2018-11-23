Кот премьер-министра попал в забавную ситуацию: смешное видео

Ларри ждал на крыльце, надеясь, что кто-то поможет ему

Кот. Фото: pixabay

Кот премьер-министра Великобритании Ларри не смог попасть в свой дом на Даунинг-стрит 10. Забавное видео появилось на YouTube.

Ларри ждал на крыльце, надеясь, что кто-то поможет ему спрятаться от непогоды, впустив внутрь. К счастью, полицейский, стоявший неподалеку от входа, догадался прийти на помощь. Он постучал в дверь, чтобы Ларри впустили, и уже через секунду кот был в тепле.

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Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка.

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