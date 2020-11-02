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Кот пропал на три дня, а затем вернулся домой весь в долгах (фото)

Сегодня, 16:30

Рассказа об этой курьезной истории появился на странице района Чанг-Пхуак в Facebook

В Таиланде домашний кот пропал на трое суток, а потом вернулся домой с запиской на шее. В послании говорилось: "Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки". Угостившая животное владелица магазина подписалась как тетушка Мэй и оставила свой телефонный номер.

Фото: facebook.com/changpuaksiam

Рассказа об этой курьезной истории появился на странице района Чанг-Пхуак города Чиангмай в Facebook. "Ушел на три дня и вернулся в долгах", – указано в посте, где опубликованы фотографии животного.

Пользователи сети оставили множество комментариев. Они пишут, что кот очень милый и что он совершенно не выглядит раскаивающимся. Однако некоторые юзеры предложили хозяину заплатить за макрелей.

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Напомним, ранее пенсионерка по имени Салли Белл из английского Бристоля удивилась, когда ее четырехлетний кот Эйвери начал приносить домой странные вещи.

Смотрите видео: как живут коты-богачи

Напомним, 33-летняя школьная учительница из Мексики обнародовала забавное видео, на котором показано, как хитрый бездомный кот выпрашивает еду возле супермаркета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , facebook.com/changpuaksiam
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