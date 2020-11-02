Кот пропал на три дня, а затем вернулся домой весь в долгах (фото)

Рассказа об этой курьезной истории появился на странице района Чанг-Пхуак в Facebook

В Таиланде домашний кот пропал на трое суток, а потом вернулся домой с запиской на шее. В послании говорилось: "Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки". Угостившая животное владелица магазина подписалась как тетушка Мэй и оставила свой телефонный номер.

Фото: facebook.com/changpuaksiam

Рассказа об этой курьезной истории появился на странице района Чанг-Пхуак города Чиангмай в Facebook. "Ушел на три дня и вернулся в долгах", – указано в посте, где опубликованы фотографии животного.

Пользователи сети оставили множество комментариев. Они пишут, что кот очень милый и что он совершенно не выглядит раскаивающимся. Однако некоторые юзеры предложили хозяину заплатить за макрелей.

Напомним, ранее пенсионерка по имени Салли Белл из английского Бристоля удивилась, когда ее четырехлетний кот Эйвери начал приносить домой странные вещи.

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Напомним, 33-летняя школьная учительница из Мексики обнародовала забавное видео, на котором показано, как хитрый бездомный кот выпрашивает еду возле супермаркета.

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