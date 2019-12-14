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Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

Хозяин питомца недавно по совету ветеринара посадил его на диету

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:32
Кот по кличке Мангго Фото: instagram.com/bo_mang_co
Кот по кличке Мангго
Фото: instagram.com/bo_mang_co

Толстый кот по кличке Мангго из Японии стал звездой сети. Сейчас у него в Instagram чуть больше 300 тысяч подписчиков. Вместе со снимками пухлого кота в аккаунте часто появляются фотографии его сородичей Коко и Босса.

INSTAGRAM

Однако большую любовь и признание фанатов все же завоевал именно Мангго: скорее всего, дело в его телосложении и невероятно смешных выражениях "лица".

INSTAGRAM

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Хозяин питомца недавно по совету ветеринара посадил его на диету. Вес кота потихоньку начинает снижаться. Мангго уже похудел на 200 грамм (из 6,7 в 6,5 кг).

INSTAGRAM

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир и нашел себе дом.

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