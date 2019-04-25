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Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Псы были вынуждены ретироваться, поскольку кот оказался слишком воинственным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Кот напугал стаю псов
Кот напугал стаю псов
Фото: Pixabay

Камера видеонаблюдения в одном из городов Турции сняла, как кот в попытке защитить свою территорию напугал стаю из шести крупных собак. Животные были вынуждены ретироваться, поскольку кот оказался слишком воинственным, пишет Daily Mail.

На опубликованной в интернете видеозаписи показано, как изначально несколько собак просто подошли к коту и принялись его обнюхивать. Однако животное выгнуло спину и набросилось на них. Одного из псов, по всей видимости, пушистик поцарапал довольно сильно. Далее мимо кота прошли еще несколько собак, одной из которых также досталось. 

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как проходящий мимо морского обитателя кот неожиданно наносит несколько ударов лапой по морде тюленя.

Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение.  

Смотрите видео: как отмечают праздник в Украине


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