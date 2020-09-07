"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

Питомец проводит очень много времени со своим хозяином – лежит на нем, обнимает и ходит по пятам

Шотландский вислоухий кот по кличке Джарвис из Таиланда прославился в интернете благодаря безграничной любви к своему хозяину – Насрину Хами. Мужчина вместе со своей женой однажды опубликовали смешные фотографии пушистика на странице Super Cats в Facebook, после чего к "коту-собственнику" пришла популярность. Его снимки быстро стали вирусными, собрали тысячи лайков и репостов.

По словам семейства Хами, кот проводит много времени с любимым хозяином – лежит на нем, обнимает, ходит по пятам и вообще делает все возможное, чтобы быть как можно ближе.

"Джарвис – хороший кот. 23 апреля ему исполнилось шесть лет, – рассказывает жена Насрина Хами в интервью развлекательному изданию Bored Panda. – Он любит поспать, понаблюдать за птицами в окне и поиграть с моим мужем".

Для справки: шотландские вислоухие кошки очень ласковые, игривые, добродушны и прекрасно ладят с любыми другими домашними животными. Они сильно привязываются к своим хозяевам.

Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина Фото: Super Cats в Facebook 1/17

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