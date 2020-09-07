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"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

Сегодня, 13:34

Питомец проводит очень много времени со своим хозяином – лежит на нем, обнимает и ходит по пятам

Шотландский вислоухий кот по кличке Джарвис из Таиланда прославился в интернете благодаря безграничной любви к своему хозяину – Насрину Хами. Мужчина вместе со своей женой однажды опубликовали смешные фотографии пушистика на странице Super Cats в Facebook, после чего к "коту-собственнику" пришла популярность. Его снимки быстро стали вирусными, собрали тысячи лайков и репостов.

По словам семейства Хами, кот проводит много времени с любимым хозяином – лежит на нем, обнимает, ходит по пятам и вообще делает все возможное, чтобы быть как можно ближе.

"Джарвис – хороший кот. 23 апреля ему исполнилось шесть лет, – рассказывает жена Насрина Хами в интервью развлекательному изданию Bored Panda. – Он любит поспать, понаблюдать за птицами в окне и поиграть с моим мужем".

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Для справки: шотландские вислоухие кошки очень ласковые, игривые, добродушны и прекрасно ладят с любыми другими домашними животными. Они сильно привязываются к своим хозяевам.

Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
Кот по кличке Джарвис обожает своего хозяина
Фото: Super Cats в Facebook
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Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали о коте по кличке Олли, который прославился в Сети благодаря смешному выражению мордочки. У питомца появился свой Instagram, куда хозяева выкладывают его забавные снимки и видео.

Смотрите видео: как коты приносят счастье в жизнь

Кроме этого, мы рассказывали об уличном коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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