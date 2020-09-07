"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото
Питомец проводит очень много времени со своим хозяином – лежит на нем, обнимает и ходит по пятам
Шотландский вислоухий кот по кличке Джарвис из Таиланда прославился в интернете благодаря безграничной любви к своему хозяину – Насрину Хами. Мужчина вместе со своей женой однажды опубликовали смешные фотографии пушистика на странице Super Cats в Facebook, после чего к "коту-собственнику" пришла популярность. Его снимки быстро стали вирусными, собрали тысячи лайков и репостов.
По словам семейства Хами, кот проводит много времени с любимым хозяином – лежит на нем, обнимает, ходит по пятам и вообще делает все возможное, чтобы быть как можно ближе.
"Джарвис – хороший кот. 23 апреля ему исполнилось шесть лет, – рассказывает жена Насрина Хами в интервью развлекательному изданию Bored Panda. – Он любит поспать, понаблюдать за птицами в окне и поиграть с моим мужем".
Для справки: шотландские вислоухие кошки очень ласковые, игривые, добродушны и прекрасно ладят с любыми другими домашними животными. Они сильно привязываются к своим хозяевам.
Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали о коте по кличке Олли, который прославился в Сети благодаря смешному выражению мордочки. У питомца появился свой Instagram, куда хозяева выкладывают его забавные снимки и видео.
Смотрите видео: как коты приносят счастье в жизнь
Кроме этого, мы рассказывали об уличном коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное