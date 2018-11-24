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Кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу: видео

Забавный ролик появился недавно в Twitter

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:03
Кот. Фото: pixabay
Кот. Фото: pixabay

Житель Англии Пол Бронкс (Paul Bronks) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу.

"Ты что, издеваешься надо мной?" — озаглавил видео Бронкс. Запись посмотрели более миллиона раз. Пользователи посочувствовали неудавшейся рыбалке, а некоторые отметили, что всю жизнь чувствуют себя на месте этого кота.

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Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котикаКроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка

Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение.  Неладное животные почувствовали за 10 секунд до подземных толчков. Сначала – спокойно отдыхали на стульях и лежанках в котокафе. Вдруг – начали оглядываться. И заметались по комнате в поисках выхода. За несколько дней ролик набрал уже более миллиона просмотров в интернете. 

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