Кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу: видео

Забавный ролик появился недавно в Twitter

Кот. Фото: pixabay

Житель Англии Пол Бронкс (Paul Bronks) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором кот "танцует", пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу.

"Ты что, издеваешься надо мной?" — озаглавил видео Бронкс. Запись посмотрели более миллиона раз. Пользователи посочувствовали неудавшейся рыбалке, а некоторые отметили, что всю жизнь чувствуют себя на месте этого кота.

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка.

Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение. Неладное животные почувствовали за 10 секунд до подземных толчков. Сначала – спокойно отдыхали на стульях и лежанках в котокафе. Вдруг – начали оглядываться. И заметались по комнате в поисках выхода. За несколько дней ролик набрал уже более миллиона просмотров в интернете.