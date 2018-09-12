Кот вышел погулять и через семь лет вернулся домой похудевшим

О находке в своем Twitter сообщила владелица кота

Кот гулял семь лет. Фото: twitter.com/lozkinkot

Пропавший семь лет назад кот Тишка вернулся к хозяевам. Об этом в своем Twitter сообщила владелица кота из российского Красноярска, Сибирь.

"Он пропал с дачи в 2011 году, видимо кто-то забрал и увез. А в конце этого лета пришел, сел на порог и никуда не ушел. До последнего не верила, что это наш, а сейчас приехала — ОН!", — поделилась она радостной новостью.

Кот вернулся домой Скриншот: twitter.com/lozkinkot

"Щеки у пацана пропали, конечно, но бабушка скоро его откормит", — уверена хозяйка.

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. После столкновения с земным братом удивленный морской котик по имени Патрик во избежание драки укатился с места своего лежбища.

Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку. Когда последний развернулся и увидел кота, он метнулся на ближайшее дерево. Кот попытался забраться следом за ним, но не смог.

Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение.