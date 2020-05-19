Коты устроили жесткую драку во время выхода журналистки в прямой эфир: видео

В Twitter ролик набрал больше двух миллионов просмотров

Коты устроили эпичную драку за спиной у филиппинской журналистки Дорис Бигорно, когда она вышла в прямой эфир. Забавным роликом поделилась дочка корреспондентки Никки. В Twitter видео набрало больше двух миллионов просмотров.

Дорис вышла в прямой эфир, работая из дома. Неожиданно за ее спиной два кота устроили потасовку. Питомцы начали выяснять отношения: они надавали друг другу "пощечин". Несмотря на заметное беспокойство, журналистка продолжила интервью, но выражение ее лица только усилило комический эффект, утверждают пользователи Сети.

"Это прекрасно, могу смотреть бесконечно", "Я в истерике!", "Мне будет не хватать подобных сцен, когда этот кошмар с пандемией закончится", – пишут юзеры.

Видео: twitter.com/nikkibigornia

Напомним, американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво. Кроме этого, мы писали о пяти правилах, как можно повысить свою эффективность во время работы дома.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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