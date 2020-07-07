Коты в образе культовых режиссеров: появился забавный флешмоб
Стивена Спилберга "воплотил" котенок за штурвалом самолета, а Скорсезе – питомец с пистолетом
Пользователи Twitter запустили увлекательный флешмоб для любителей кино и домашних животных. В частности, они решили представить, как бы выглядели культовые режиссеры в образе кошек. Об этом пишет развлекательный портал Bored Panda.
Например, Стивена Спилберга "воплотил" котенок за штурвалом самолета, а Скорсезе – кот с пистолетом. Тима Бертона сравнивают с питомцем с большой серой гривой, а Уэса Андерсона – с пушистиком в смешной детской шапке.
Квентин Тарантино – "Однажды в Голливуде" (2019), "Криминальное чтиво" (1994), "Убить Билла" (2003).
Тим Бертон – "Бэтмен" (1989), "Эдвард Руки-ножницы" (1990), "Чарли и шоколадная фабрика" (2005).
Фрэнсис Форд Коппола – "Крестный отец" (1972), "Апокалипсис сегодня" (1979), "Дракула" (1992).
Уэс Андерсон – "Семейка Тененбаум" (2001), "Королевство полной луны" (2012), "Отель "Гранд Будапешт"" (2014).
Гильермо дель Торо – "Форма воды" (2017).
Мартин Скорсезе – "Таксист" (1976), "Волк с Уолл-стрит" (2013).
Стивен Спилберг – "Поймай меня, если сможешь" (2002), "Инопланетянин" (1982), "Челюсти" (1975).
Напомним, турецкий пианист Сарпер Думан играет на фортепиано для своих 19 котов. У парня уже 1,1 млн подписчиков в Instagram, и их количество постоянно растет. Короткие ролики музыканта репостят даже знаменитости.
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