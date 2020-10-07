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Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Сегодня, 08:15

На территории учебного заведения нет ограждения

Козы и собаки мешают проводить уроки ученикам школы №17 города Кропивницкого. На территории учебного заведения нет ограждения, поэтому зайти туда может любой желающий. Об этом сообщает "Суспільне".

Администрация школы утверждает, что ограждение украли 19 лет назад. Сразу после этого она обратилась к правоохранительным органам и чиновникам за помощью.

"Длинна ограждения – почти 700 метров. Его воровали частями в течение полугода, – рассказывает заместитель директора школы №17 Татьяна Яровая. – Мы написали заявление в органы внутренних дел".

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Однако проблему до сих пор не могут решить. Родителей школьников волнует вопрос безопасности, ведь на территорию школы может зайти кто угодно.

"Когда мы шли в первый класс, нам пообещали, что ограждение сделают. Прошло четыре года – до сих пор ждем", – утверждает Евгения Кузьменко, мать ученика этой школы.

А вот местная жительница Валентина возле школы пасет своих коз. Женщина считает, что в этом нет ничего плохого. "Какой вред от них? Они собирают листья, каштаны. Ничего плохого они не делают", – говорит она.

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К слову, на строительство ограждения нужно почти два миллиона гривен. Если из городского бюджета выделят деньги, вместе с забором установят также пожарную сигнализацию и пандус.

Напомним, ранее мы писали о массивной горной козе, которая удивила пользователей сети своими габаритами.

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Кроме этого, в Нью-Йорке наняли коз для ландшафтного дизайна.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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