Краб накинулся с ножом на повара: невероятное видео

На записи видно, как краб ползает по раковине, держа в одной клешне ножик

Бразилец снял схватку с крабом на ножах, а запись с противостоянием он выложил на своей странице в Facebook.

На записи видно, как краб ползает по раковине, держа в одной клешне ножик. Автор ролика также направляет на него лезвие ножа. Но сражение закончивается поражением краба: он выбрасывает нож и поднимает клешни.

Напомним, это уже не первый такой случай. Ранее сеть взорвало видео, где маленький краб, вооружившись холодным оружием в виде ножа, пытался сбежать от повара, чтобы не стать в итоге блюдом.

Видео полюбилось пользователям и за короткое время набрало более 50 тысяч просмотров

Кроме этого, мы писали, что питон съел кота и попытался скрыть "улики": появилось видео.

В австралийском городке Моссман электрик Брайди Маро поймала самку питона, которая залезла под дом местных жителей и съела их домашнего питомца, сообщают местные СМИ. Электрик ремонтировала проводку, когда увидела, что под домом ее клиентов восьмикилограммовый аметистовый питон, который уже успел съесть кота. Маро 15 лет проработала в приюте для диких животных и знала, как обращаться со змеей. Она выловила питона и выпустила его в лес.