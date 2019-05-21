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Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

Самые лучшие поздравления с днем ангела отправляйте всем именинникам

Редакция Сегодня Lifestyle
21 мая, 16:23
Лучшие поздравления с днем ангела
Лучшие поздравления с днем ангела
Фото: Pixabay

Поздравления с днем ангела мы можем отправлять именинникам и сами принимать несколько раз в год, в отличие от дня рождения, которое, как известно, празднуется "только раз в году".

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Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины,  т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько, что позволяет делать себе маленькие праздники в течение всего года. Ведь ангел бережет нас в течение всей жизни, вразумляет на добрые дела, уводит от неправильных поступков, дает силу и веру.

Не забывайте праздновать именины и поздравлять с днем ангела. А мы подготовили для вас лучшие поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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Поздравления с днем ангела универсальные в стихах

***

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

С днем ангела в прозе: поздравления для именинников

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Душевное поздравление с днем ангела в стихах

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

С днем ангела
С днем ангела
Фото: sunbouquet

Красивые поздравления с днем ангела в прозе

***

Прими мои самые искренние поздравления с днем ангела! В твой праздничный день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы тебя окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. И чтобы тебя всегда охранял от беды твой ангел!

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С днем ангела: добрые пожелания

***

С днем ангела я поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!

День ангела: искренние поздравления в прозе

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

Лучшие поздравления с днем ангела в стихах

***

С днем ангела я поздравляю
И в этот день тебе желаю:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Ранее мы рассказывали про именины в мае 2019: кто и когда отмечает день ангела.

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