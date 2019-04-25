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Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке

Отправляйте душевные и красивые поздравления с Пасхой 2019 на украинском языке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Пасха 2019
Пасха 2019
Фото: Pixabay

Близится Пасха 2019, который мы будем отмечать в ближайшее воскресенье, 28 апреля. Это самый главный церковный праздник в году. Мы желаем вам всего наилучшего в этот светлый день и предлагаем поздравить всех своих родных, друзей и знакомых. А для этого мы собрали красивые, добрые, мелодичные поздравления с Пасхой на украинском языке.

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Красивые поздравления с Пасхой в стихах на украинском языке

***

В день святковий Великодній
Вам бажаю я добра,
Хай вогонь єрусалимський
В дім внесе потік тепла.

Миру, щастя я бажаю,
Віри і всіляких благ,
Тілу — сили і здоров’я,
Серцю — мудрості, наснаг.

Хай ніколи не згасає
Прагнення в вас до чудес.
Від душі я вас вітаю.
З Паскою! Христос Воскрес!

Праздничная картинка: поздравление с Пасхой
Праздничная картинка: поздравление с Пасхой
Фото: Pixabay

Смс поздравления с Пасхой на украинском языке

***

З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім’ї.

Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов’ю, вірою, добром.

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Прикольные поздравления с Пасхой на украинском языке

***

Сяє крашанка на сонці,
Пасха запахом п’янить,
Це прийшло велике свято,
В церкві колокол дзвенить,
Хай добробут, мир та щастя
Зійде в дім ваш із небес,
Зникнуть недуги й ненастя,
Щіро вам: "Христос воскрес"!

Добрые поздравления с Пасхой: картинки и стихи
Добрые поздравления с Пасхой: картинки и стихи
Фото: Pixabay

Короткие поздравления с Пасхой смс

***

Хай мир у серці вашому панує,
Добра і щастя кожному дарує.
І ангел вам здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке

***

Вітаю зі світлим Христовим святом!
Бажаю, щоб день став духовно багатий.
Нехай буде мирно на серці й в оселі.
Думки будуть світлі, легкі і веселі.

Прибуде із вами Господнє натхнення.
Любові і радості сила силенна,
Добра і наснаги, життєвої сили,
Хай буде вам все, про що Бога просили!

Лучшие поздравления с Пасхой: открытки и стихи
Лучшие поздравления с Пасхой: открытки и стихи
Фото: Pixabay

Душевное поздравление с Пасхой на украинском языке

***

Вас вітаю з Великоднем,
Благ бажаю вам Господніх,
Світлих посмішок і віри,
Збудуться нехай всі мрії.

Миру в душах вам і щастя,
Пережити всі напасті
І чекати лиш чудес,
Зі святом вас, Христос Воскрес!

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху

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