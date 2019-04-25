Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке

Отправляйте душевные и красивые поздравления с Пасхой 2019 на украинском языке

Пасха 2019 Фото: Pixabay

Близится Пасха 2019, который мы будем отмечать в ближайшее воскресенье, 28 апреля. Это самый главный церковный праздник в году. Мы желаем вам всего наилучшего в этот светлый день и предлагаем поздравить всех своих родных, друзей и знакомых. А для этого мы собрали красивые, добрые, мелодичные поздравления с Пасхой на украинском языке.

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Красивые поздравления с Пасхой в стихах на украинском языке

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В день святковий Великодній

Вам бажаю я добра,

Хай вогонь єрусалимський

В дім внесе потік тепла.



Миру, щастя я бажаю,

Віри і всіляких благ,

Тілу — сили і здоров’я,

Серцю — мудрості, наснаг.



Хай ніколи не згасає

Прагнення в вас до чудес.

Від душі я вас вітаю.

З Паскою! Христос Воскрес!

Праздничная картинка: поздравление с Пасхой Фото: Pixabay

Смс поздравления с Пасхой на украинском языке

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З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім’ї.



Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов’ю, вірою, добром.

Прикольные поздравления с Пасхой на украинском языке

***

Сяє крашанка на сонці,

Пасха запахом п’янить,

Це прийшло велике свято,

В церкві колокол дзвенить,

Хай добробут, мир та щастя

Зійде в дім ваш із небес,

Зникнуть недуги й ненастя,

Щіро вам: "Христос воскрес"!

Добрые поздравления с Пасхой: картинки и стихи Фото: Pixabay

Короткие поздравления с Пасхой смс

***

Хай мир у серці вашому панує,

Добра і щастя кожному дарує.

І ангел вам здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке

***

Вітаю зі світлим Христовим святом!

Бажаю, щоб день став духовно багатий.

Нехай буде мирно на серці й в оселі.

Думки будуть світлі, легкі і веселі.



Прибуде із вами Господнє натхнення.

Любові і радості сила силенна,

Добра і наснаги, життєвої сили,

Хай буде вам все, про що Бога просили!

Лучшие поздравления с Пасхой: открытки и стихи Фото: Pixabay

Душевное поздравление с Пасхой на украинском языке

***

Вас вітаю з Великоднем,

Благ бажаю вам Господніх,

Світлих посмішок і віри,

Збудуться нехай всі мрії.



Миру в душах вам і щастя,

Пережити всі напасті

І чекати лиш чудес,

Зі святом вас, Христос Воскрес!

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