Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке
Отправляйте душевные и красивые поздравления с Пасхой 2019 на украинском языке
Близится Пасха 2019, который мы будем отмечать в ближайшее воскресенье, 28 апреля. Это самый главный церковный праздник в году. Мы желаем вам всего наилучшего в этот светлый день и предлагаем поздравить всех своих родных, друзей и знакомых. А для этого мы собрали красивые, добрые, мелодичные поздравления с Пасхой на украинском языке.
Красивые поздравления с Пасхой в стихах на украинском языке
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В день святковий Великодній
Вам бажаю я добра,
Хай вогонь єрусалимський
В дім внесе потік тепла.
Миру, щастя я бажаю,
Віри і всіляких благ,
Тілу — сили і здоров’я,
Серцю — мудрості, наснаг.
Хай ніколи не згасає
Прагнення в вас до чудес.
Від душі я вас вітаю.
З Паскою! Христос Воскрес!
Смс поздравления с Пасхой на украинском языке
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З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім’ї.
Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов’ю, вірою, добром.
Прикольные поздравления с Пасхой на украинском языке
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Сяє крашанка на сонці,
Пасха запахом п’янить,
Це прийшло велике свято,
В церкві колокол дзвенить,
Хай добробут, мир та щастя
Зійде в дім ваш із небес,
Зникнуть недуги й ненастя,
Щіро вам: "Христос воскрес"!
Короткие поздравления с Пасхой смс
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Хай мир у серці вашому панує,
Добра і щастя кожному дарує.
І ангел вам здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Красивые поздравления с Пасхой на украинском языке
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Вітаю зі світлим Христовим святом!
Бажаю, щоб день став духовно багатий.
Нехай буде мирно на серці й в оселі.
Думки будуть світлі, легкі і веселі.
Прибуде із вами Господнє натхнення.
Любові і радості сила силенна,
Добра і наснаги, життєвої сили,
Хай буде вам все, про що Бога просили!
Душевное поздравление с Пасхой на украинском языке
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Вас вітаю з Великоднем,
Благ бажаю вам Господніх,
Світлих посмішок і віри,
Збудуться нехай всі мрії.
Миру в душах вам і щастя,
Пережити всі напасті
І чекати лиш чудес,
Зі святом вас, Христос Воскрес!
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