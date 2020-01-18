Крещение 2020: самые важные приметы дня
"Сегодня" пишут о главных суевериях в день праздника 19 января
19 января отмечаем Крещение 2020. Согласно истории православного праздника, в этот день крестился Иисус в реке Иордан. "Сегодня" пишут о главных приметах и суевериях в день Крещения 2020.
На Крещение молодежь развлекается на льду: катается на коньках и устраивает карусели. Так как колядовать можно было до Сретенья Господнего (15 февраля), то в этот праздник вновь обходили дома, колядовали и пели песни, поздравляя друг друга.
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- На Крещение вся вода считается целебной. Даже если оставить ее на подоконнике в ночь с 18 на 19 января, то вода будет крещенной.
- Если человек примет крещение в этот день, то будет счастлив всю жизнь.
- Во время купания в проруби нужно смотреть на восток. Согласно примете, если смотреть на запад, якобы можно заключить сделку с дьяволом.
- Сны в крещенскую ночь – вещие.
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- Всем девушкам, желающим побороть веснушки, советуют 18 января умыться водой талого снега.
- Для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы, на окнах и дверях следует нарисовать кресты. Сделать это можно при помощи свечи либо мела.
- Издавна на сочельник девушки бросали башмачок на улице, снятый с левой ноги. После определяли, с какой стороны придет их суженый, – по направлению передней части брошенной обуви.
- Добрым предзнаменованием считалось, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе. "Крещенское рукобитье – к счастливой семье".
- Если на Крещение выпадало полнолуние, то до конца января будет держаться такая погода, какая была последующие три дня после праздника.
- Если идет дождь, то конец января будет пасмурным и дождливым.
- Если в этот день стоит ясная и морозная погода, стоит ожидать засухи летом.
- Если в крещенский полдень на небе наблюдались синие облака, то год, опять же, должен быть урожайным.
- Если на улице пасмурно и идет снег, то людей ждал обильный урожай.
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Источник: Сегодня