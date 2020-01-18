Крещение 2020: самые важные приметы дня

"Сегодня" пишут о главных суевериях в день праздника 19 января

19 января отмечаем Крещение Господне 2020 Фото: instagram.com/prav

19 января отмечаем Крещение 2020. Согласно истории православного праздника, в этот день крестился Иисус в реке Иордан. "Сегодня" пишут о главных приметах и суевериях в день Крещения 2020.

На Крещение молодежь развлекается на льду: катается на коньках и устраивает карусели. Так как колядовать можно было до Сретенья Господнего (15 февраля), то в этот праздник вновь обходили дома, колядовали и пели песни, поздравляя друг друга.

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Приметы на Крещение 2020

На Крещение вся вода считается целебной. Даже если оставить ее на подоконнике в ночь с 18 на 19 января, то вода будет крещенной.

Если человек примет крещение в этот день, то будет счастлив всю жизнь.

Фото: instagram.com/prav

Во время купания в проруби нужно смотреть на восток. Согласно примете, если смотреть на запад, якобы можно заключить сделку с дьяволом.

Сны в крещенскую ночь – вещие.

Всем девушкам, желающим побороть веснушки, советуют 18 января умыться водой талого снега.

Для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы, на окнах и дверях следует нарисовать кресты. Сделать это можно при помощи свечи либо мела.

Издавна на сочельник девушки бросали башмачок на улице, снятый с левой ноги. После определяли, с какой стороны придет их суженый, – по направлению передней части брошенной обуви.

Добрым предзнаменованием считалось, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе. "Крещенское рукобитье – к счастливой семье".

Погода на Крещение 19 января: приметы

Если на Крещение выпадало полнолуние, то до конца января будет держаться такая погода, какая была последующие три дня после праздника.

Если идет дождь, то конец января будет пасмурным и дождливым.

Если в этот день стоит ясная и морозная погода, стоит ожидать засухи летом.

Если в крещенский полдень на небе наблюдались синие облака, то год, опять же, должен быть урожайным.

Если на улице пасмурно и идет снег, то людей ждал обильный урожай.

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