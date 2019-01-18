Крещение Господне: зачем нырять в прорубь

Узнайте главные причины, по которым люди купаются в проруби на праздник Крещения

Купание в проруби на Крещение. Фото: depositphotos.com

Крещение Господне, которое мы отмечаем 19 января – великий праздник, главной традицией которой является купание в ледяной воде. Зачем нужно нырять в прорубь в этот день, узнайте в нашей статье.

Существует множество причин, по которым народ в самый разгар зимы в снег и мороз ныряет в прорубь на Крещение. Причем, многие люди, которые купаются в холодной воде, не моржи и даже не подготовлены элементарным закаливанием. Что же толкает верующих и не очень верующих людей совершать омовение в день Крещения?

Зачем нырять в прорубь: приобщение к Христу

Такое ритуальное купание в проруби для христианина – связующая нить с тем самым изначальным Крещением Иисуса Христа. Совершая омовение, верующий очищается от грехов и как бы приобщается к тем давним евангельским событиям, когда сам Иисус принял Крещение на реке Иордань от святого Иоанна. Форма проруби иордани (по названию знаковой реки) является символичной, т.к. она сделана в виде креста, что также настраивает на религиозные мысли и приобщение и святым иорданским водам.

Зачем нырять в прорубь: укрепление веры

Совершение столь серьезного поступка ради такой высокой цели как вера во Христа, укрепляет саму эту веру. Верующий человек думает о Боге и ради своей веры это делает. В таком случае окунание в ледяную воду – форма приобщения благодати Духа Святого. Кстати, замечено, что многие люди, окунувшись в прорубь, испытывают необыкновенный прилив счастья и радости, сходной с эйфорией. Так проявляется действие эндорфинов, которые вырабатываются в организме из-за контраста температур.

Зачем нырять в прорубь: исцеление

Люди верят, что в течение всего дня Крещения вода в открытых источниках и водоемах обладает целебными свойствами. А потому ныряние в прорубь с головой и омовение святой водой способствует избавлению от болезней, оздоровлению и приливу сил и бодрости.

Зачем нырять в прорубь: укрепление иммунитета

Глядя на моржующий народ, который регулярно купаются в ледяной воде, многие люди проникаются желанием закаляться и укреплять свой иммунитет подобно моржам и йогам. Тем более что Крещение – подходящий повод попробовать свои силы. Хотя на самом деле это серьезный стресс для организма, и гораздо полезнее начинать закаливание в теплое время года, постепенно и регулярно, входя в зиму уже подготовленными.

Зачем нырять в прорубь: дань традициям

Человек, заныривая в прорубь на Крещение, считает выполнение этого ритуала данью народной традиции и возможностью проникнуться солидарностью со своими предками, которые когда-то также окунались в прорубь на Крещение, почувствовать с ними родовое единство.

Зачем нырять в прорубь: дань моде

Также большинство людей, ныряя в прорубь, просто следуют веянию моды. Для кого-то это круто, весело, популярно, к тому же после купания можно сытно и разгульно провести время в местах массового скопления людей – здесь же установлены палатки и кафе с горячими блюдами и напитками.

Зачем нырять в прорубь: сила воли

Есть люди, для которых прыжок в прорубь – не религия и не мода. Это возможность проверить себя, свои силы, доказать кому-то, а в первую очередь себе, собственную значимость и способности, получить повод для самоуважения и самоутверждения: "Я сильный, раз я смог это сделать".

Напомним, ранее мы писали о том, когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в прорубь.