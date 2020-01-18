Крещенский сочельник 2020: что нельзя делать 18 января

"Сегодня" пишут, как правильно отметить Крещенский сочельник 2020

18 января отмечаем Крещенский сочельник 2020 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Крещенский сочельник 2020 – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

"Сегодня" пишут, как правильно отметить Крещенский сочельник 2020, о главных приметах праздника, а также что ни в коем случае нельзя делать в этот день.

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8 января нужно обязательно убрать в доме. Отдельная тема в Крещеный сочельник – это праздничный стол. Некоторые считают, что лучше вообще воздержаться от еды. Стоит знать, что на столе обязательно должно быть нечетное количество блюд, зачастую это 7 или 9.

Что нельзя делать 18 января

Нежелательно брать или давать деньги в долг. В противном случае весь год придется перебиваться с копейки на копейку.

Нельзя хвалить и ругать кого-то, чтобы не испортить судьбу себе и тому, кого хвалишь или ругаешь.

В Сочельник нельзя из дома ничего выносить и отдавать. В противном случае весь год будешь испытывать нужду и страшные лишения.

Обувь нельзя оставлять за порогом, иначе не избежать болезней.

Приметы на 18 января

Выпал снег в Крещенский Сочельник – год будет урожайным.

На деревьях много снега, будет богатый урожай плодов и меда.

Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.

Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.

На Крещенский вечер идет снег – ждите хорошего урожая зерновых культур.

Дует сильный южный ветер – лето будет дождливым.

Ночью звезд не видно, и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

Звезды на небе яркие – ягнята будут хорошо плодиться.

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