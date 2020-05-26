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Кричащая молодежь заставила медведя бросить Mercedes и уйти в лес: видео

Сегодня, 10:14

TikTok-блогеры сняли на видео попытку дикого зверя залезть в их автомобиль

Группа отчаянных TikTok-блогеров из американской Северной Каролины – Джейкоб, Лукас и Кристина – запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль. Дикий зверь успел открыть дверь серебряного Mercedes, однако испугался пронзительного крика ребят, которые внимательно наблюдали за происходящим на холме. Растерянное животное бросило машину и ушло в лес.

Ролик начинается мирно: приятели наблюдают за медведем и просят его уйти прочь. За кадром один из голосов спрашивает, закрыта ли дверь автомобиля. Звучит предложение сделать это, пока животное не залезло в транспортное средство, но было уже поздно. В это время зверь вразвалочку подходит к авто и открывает дверь под крики: "Только не изгадь Mercedes", "Что за черт?", "Уходи".

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Испугавшись криков, животное сделало несколько шагов назад, стало на четвереньки и быстро убежало в лес.

@madlyexplore

The audacity... ever seen a bear try to steal a car? ##bear##nature##tiktok##fyp##foryou##foryoupage##viral##trending##gay##ileftchickfilainthecar

♬ original sound – madlyexplore

Курьезный ролик за короткое время набрал больше шести миллионов просмотров, а также огромное количество лайков и комментариев в социальной сети TikTok.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о русских туристах, которые убежали от медведя на скалу под названием Чертов Палец и вызвали спасателей, когда осознали, что не могут слезть вниз.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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