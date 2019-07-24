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Кристина Агилера рухнула со сцены в России: видео

Американская исполнительница споткнулась и упала с лестницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:52
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Фото: instagram.com/xtina

Американская певица Кристина Агилера упала с лестницы во время выступления в Ледовом дворце российского Санкт-Петербурга. Очевидцы сняли курьезный момент на камеру и опубликовали в сети.

На опубликованных в интернете кадрах можно заметить, как во время своего эпического выступления Кристина Агилера споткнулась и упала с лестницы, которая была установлена на сцене. Артистке помогали спуститься танцоры, а когда ее отпустили, исполнительница споткнулась и рухнула.
 

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Сообщается, что во время конфуза певица исполняла композицию Bionic. В результате инцидента Кристина Агилера не пострадала.

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Ранее "Сегодня" писали, как певица из Великобритании Джемма Коллинз попала в неприятную историю во время своего выступления на фестивале Best TV Show. В тот момент, когда артистка объявляла победителя в номинации "Лучшее ТВ-шоу", она провалилась в люк, через который на сцену поднимались участники шоу. Кроме этого, мы рассказывали о китайском хоре, с которым на сцене произошел нелепый конфуз

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Источник: Сегодня
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