Кристина Агилера рухнула со сцены в России: видео

Американская исполнительница споткнулась и упала с лестницы

Кристина Агилера Фото: instagram.com/xtina

Американская певица Кристина Агилера упала с лестницы во время выступления в Ледовом дворце российского Санкт-Петербурга. Очевидцы сняли курьезный момент на камеру и опубликовали в сети.

На опубликованных в интернете кадрах можно заметить, как во время своего эпического выступления Кристина Агилера споткнулась и упала с лестницы, которая была установлена на сцене. Артистке помогали спуститься танцоры, а когда ее отпустили, исполнительница споткнулась и рухнула.



22 Июл 2019 в 11:26 PDT INSTAGRAM

Сообщается, что во время конфуза певица исполняла композицию Bionic. В результате инцидента Кристина Агилера не пострадала.

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