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Крокодил словил пса на пляже и съел на глазах у хозяйки: видео

Инцидент произошел у берегов полуострова Кейп-Йорк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:24
Крокодил съел собаку
Крокодил съел собаку
Фото: Pixabay

В Австралии крокодил напал на пса и утащил его под воду. На видео произошедшего обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел у берегов полуострова Кейп-Йорк, штат Квинсленд. На кадрах, снятых очевидцем, две собаки играют на камнях вблизи реки. Затем огромный крокодил выходит на поверхность водоема и набрасывается на пса светлого окраса. На последних секундах хищник утягивает свою жертву под воду. Вторая собака не пострадала.

Ролик собрал сотни возмущенных комментариев на Facebook. "Будто ты сидишь там и не можешь кинуть что-нибудь вроде камня, чтобы спасти псу жизнь", — гласит один из комментариев. Пользовательница сети Мелинда Хендерсон выразила надежду, что видео сможет напомнить людям о кровожадности крокодилов и важности соблюдения мер предосторожности.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя.  

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

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