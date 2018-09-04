Крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки

Собака увела хищника от женщины и погибла

Собака спасла хозяйку. Фото: pixabay

В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Об этом сообщает WRAL.

Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил (Tiffany Merrill). "Я думала, умру, — вспоминает она. — Крикнула детям: "Закрывайте двери, закрывайте двери, медведь в доме!"".

Собака спасла хозяйку Кадр: wral.com

Шум привлек собаку Меррил — беспородного пса по кличке Пиклз, весившего чуть более двух килограммов. Он прибежал и с лаем бросился на зверя. Хищник последовал за ним на улицу, нагнал и убил. "Я ничего не могла поделать", — говорит женщина.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже: