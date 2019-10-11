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Кроссовки со святой водой за три тысячи долларов поступили в продажу

Создатели украсили обувь цитатами из Евангелия от Матфея и распятием на шнурках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Кроссовки Jesus Shoes
Кроссовки Jesus Shoes
Фото: MSCHF

Американская компания MSCHF представила кроссовки Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"). Новинка, основой для которой послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан, разошлась за считанные минуты после того, как поступила в продажу. Одна пара стоит три тысячи долларов, сообщает The Washington Post.

Для придания обуви "святого" вида создатели украсили ее сбоку цитатами из Евангелия от Матфея и распятием – на шнурках. Сообщается также, что даже упаковка получила религиозный облик: на коробке изображены ангел и печать по образцу той, что у папы Римского.

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По словам главы коммерческого отдела MSCHF Дэниела Гринберга, воду из Израиля привез его друг, предварительно освятив ее в церкви. Выпуском новинки в компании хотели высмеять культуру коллабораций. "Нам было интересно, как будет выглядеть коллаб с Иисусом Христом? Так как сам я еврей, то знал только то, что он ходил по воде", – сказал Гринберг.

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Перед тем как выставить Jesus Shoes на продажу, шесть пар кроссовок были отправлены для обзора YouTube-блогерам, а также рэперу A$AP Rocky. После этого во вторник, 8 октября, в 11 утра объявление о продаже появились на сайте розничной торговли StockX.

Отмечается, что компания Nike не имеет никакого отношения к проекту, а кроссовки были куплены в магазине по рыночной цене.

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