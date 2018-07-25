"Кровавая луна": все, что нужно знать о лунном затмении 27 июля

Предстоящее лунное затмение будет самым длинным в XXI веке

Лунное затмение состоится 27 июля. Фото: pixabay.com

В пятницу, 27 июля, состоится уникальное событие – самое длинное лунное затмение века, которое можно будет наблюдать практически во всех уголках земного шара. Земля полностью затмит Луну на один час и 43 минуты. В это время люди смогут наблюдать "кровавую Луну" – спутник Земли станет красным.

Что такое лунное затмение и "кровавая луна"

"Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник. В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.

Такой эффект происходит из-за того, что солнечные лучи, проходя через атмосферу Земли, достигают Луны. Поскольку синие и фиолетовые волны рассеиваются больше, чем красные и оранжевые, больше красных волн достигают Луны, делая ее "кровавой".

Как часто происходит лунное затмение?

Лунные затмения встречаются реже, чем солнечные затмения – не более трех за год, которые можно наблюдать в каком-то конкретном месте, хотя в некоторые годы их может и вовсе не быть. Однако, каждое лунное затмение можно наблюдать из более чем половины земного шара.

Ажиотаж вокруг затмения 27 июля возник потому, что оно продлится долго. Луна будет в тени Земли четыре часа и полностью затмится на один час и 43 минуты. Это чуть-чуть не дотягивает до теоретического предела лунного затмения (один час и 47 минут). Затмение продлится так долго в пятницу вечером, потому что луна пройдет через центр тени Земли.

Лунное затмение в Лос Анджелесе, США, 31 января 2018 года Фото: AFP

Где и когда можно увидеть лунное затмение?

Лучше всего затмение будет видно на Ближнем Востоке, в восточной части Африки, Индии и в западной части Китая. Также затмение можно будет увидеть, находясь в остальной части Африки, в Европе, других частях Азии, Австралии, восточной части Южной Америки.

В Украине фаза полного лунного затмения наступит 27 июля в 23:21 (20:21 по Гринвичу).

В Индии полное затмение начнется в 1 ночи 28 июля, закончится в 2:43 утра.

В Австралии луна начнет краснеть в 4:30 утра в субботу утром, полное затмение произойдет между 5:30 и 6:30 утра.

В Великобритании частичное затмение начнется в 20:30, общее затмение будет происходить между 21:20 до 22:13.

В восточной Африке частичное затмение начнется в 21:30, "кровавую луну" можно будет наблюдать между 22:30 вечера и 00:13. В этом регионе будет лучший вид на затмение.

Как лучше всего смотреть на "кровавую Луну"

Лучше всего выбраться за город, подальше от света и огней. В городе же контраст между луной и небом не будет таким ярким. В отличие от солнечного затмения, на "кровавую луну" смотреть абсолютно безопасно. Для наблюдений не понадобится телескоп, однако запастись биноклем будет не лишним.

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