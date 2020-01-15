Кто старше на фото – парень или девушка: появились курьезные снимки пары влюбленных

Людям очень редко удается определить, кто из этих двоих старше

У Дезире и Майка из США 20 лет разницы в возрасте Фото: Unilad

Возлюбленные из Майами (США) 22-летняя Дезире и 42-летний Майк выглядят почти одногодками, не смотря на внушительную разницу в возрасте. Друзья пары утверждают, что людям очень редко удается определить, кто из них старше. Об этом пишет развлекательный портал Unilad.

22-летняя Дезире и 42-летний Майк Фото: Unilad 22-летняя Дезире и 42-летний Майк Фото: Unilad 22-летняя Дезире и 42-летний Майк Фото: Unilad 22-летняя Дезире и 42-летний Майк Фото: Unilad 22-летняя Дезире и 42-летний Майк Фото: Unilad 1/5

Майк – профессиональный фотограф. Он познакомился с Дезире, когда они вместе работали над фотосъемкой. "Мы встретились в 2016 году. Я поехала в Майами на нашу первую фотосессию, – рассказывает американка. – Почему-то решила, что Майк – гей. Даже не воспринимала его как потенциального партнера".

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Девушка утверждает, что Майк выглядит "максимум на 27 лет", поэтому сначала никто не подозревал, что у нас такая разница в возрасте. Со временем в их отношениях стало появляться все больше романтики. Дезире поняла, что возраст не имеет для нее никакого значения.

"Я надеюсь, что наше счастье поможет другим изменить свое мнение об отношениях, партнеры в которых имеют большой возрастной разрыв", – резюмировала она.

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