Кто живет дольше – пессимисты, оптимисты или реалисты: неожиданный вывод ученых

Исследователи изучили данные опроса почти трех тысяч близнецов

Австралийские ученые из Брисбена доказали, что оптимисты живут дольше пессимистов, но не дольше реалистов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Эта научная работа основана на данных опроса почти трех тысяч близнецов старше 50 лет, заполнивших специальные анкеты в период между 1993-1995 годами. За добровольцами наблюдали около 20 лет. За это время 1 068 из 2 978 участников опроса умерли (анализировать данные начали в 2017 году – Ред.).

Снижение средней продолжительности жизни среди пессимистов прежде всего связано с сердечно-сосудистым заболеваниями и инсультами, утверждают эксперты. Что касается угрозы онкологических заболеваний, то пессимисты и оптимисты оказались в равных позициях.

По словам авторов научной работы, если у человека негативное отношение к настоящему и будущему, то средняя продолжительность его жизни сокращается. Но ярко выраженные оптимисты не живут дольше реалистов. То есть пессимизм сокращает продолжительность жизни, но оптимизм не удлиняет ее.

Исследователи считают, что сокращение продолжительности жизни пессимистов связано с пренебрежительным отношением к собственному здоровью и счастью.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как стать оптимистом.

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Кроме этого, ученые выяснили, кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре.

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