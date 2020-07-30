Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто живет дольше – пессимисты, оптимисты или реалисты: неожиданный вывод ученых

Сегодня, 12:54

Исследователи изучили данные опроса почти трех тысяч близнецов

Австралийские ученые из Брисбена доказали, что оптимисты живут дольше пессимистов, но не дольше реалистов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Эта научная работа основана на данных опроса почти трех тысяч близнецов старше 50 лет, заполнивших специальные анкеты в период между 1993-1995 годами. За добровольцами наблюдали около 20 лет. За это время 1 068 из 2 978 участников опроса умерли (анализировать данные начали в 2017 году – Ред.).

Снижение средней продолжительности жизни среди пессимистов прежде всего связано с сердечно-сосудистым заболеваниями и инсультами, утверждают эксперты. Что касается угрозы онкологических заболеваний, то пессимисты и оптимисты оказались в равных позициях.

Читайте также:
Какая черта характера мешает разбогатеть: опыт миллионеров

По словам авторов научной работы, если у человека негативное отношение к настоящему и будущему, то средняя продолжительность его жизни сокращается. Но ярко выраженные оптимисты не живут дольше реалистов. То есть пессимизм сокращает продолжительность жизни, но оптимизм не удлиняет ее.

Исследователи считают, что сокращение продолжительности жизни пессимистов связано с пренебрежительным отношением к собственному здоровью и счастью.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как стать оптимистом.

Смотрите видео: как юмор может превратить вас в душу компании

Кроме этого, ученые выяснили, кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Украинцы на позитиве и не ждут бед в будущем: результаты социсследования Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых Ученые опровергли утверждение, что счастье не в деньгах: результаты исследования "Хочу быть счастливой": как научиться наслаждаться жизнью
ученые счастье оптимизм пессимизм интересные факты
Реклама

Новости партнеров

Врачи назвали главные признаки начинающегося сахарного диабета
Врачи назвали главные признаки начинающегося сахарного диабета
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
У Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире
Кристина Асмус впервые рассказала, кто стал инициатором развода
Кристина Асмус впервые рассказала, кто стал инициатором развода

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Сегодня, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

Вчера, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

28 июляFun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

28 июляШоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

28 июляEvents

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

28 июляПсихология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

28 июляFun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Новости партнеров

Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Оскароносна акторка з «Віднесених вітром» померла у віці 104 роки
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Собчак осталась в прошлом: Виторган обратился к возлюбленной
Собчак осталась в прошлом: Виторган обратился к возлюбленной
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
Названы 5 знаков Зодиака, чья жизнь круто изменится в августе
Названы 5 знаков Зодиака, чья жизнь круто изменится в августе
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять