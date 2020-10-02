Курьез в прямом эфире. Телеведущий Максим Сикора показал забавное видео

Ведущего подвел стул, но он неплохо справился

С телеведущим Максимом Сикорой произошел курьезный случай прямо в прямом эфире во время выпуска новостей "Сегодня" на телеканале "Украина". Неожиданным и смешным случаем он уже успел поделиться со своими друзьями в Facebook.

Курьез в прямом эфире Видео: пресс-служба телеканала "Украина"

Все дело в том, что его подвел стул, который без причины начал опускаться вместе с Максимом прямо во время прямого эфира. Но, несмотря на всю курьезность ситуации, профессиональный ведущий не растерялся и смог удержаться на стуле, избежав падения.

Сам телеведущий отреагировал на все происходящее смехом. Не смогла сдержать эмоции и его соведущая Анна Панова. Но она умело взяла внимание зрителей на себя, пока ее коллега настраивал стул, и продолжила вести выпуск дальше.

Телеведущий Максим Сикора с коллегой Анной Пановой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Максим шутит, что стул явно хотел стать героем эфира. Но телеведущие справились блестяще и среагировали на ситуацию оперативно.

Тем временем ученые выяснили, что просмотр видео с милыми животными снижает стресс.

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