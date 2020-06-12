Курьезная битва кабанов и гиены за поросенка попала на видео

Инцидент произошел в южноафриканском национальном парке Крюгера

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристам удалось запечатлеть схватку кабанов-бородавочников и гиены. Соответствующий ролик опубликован на сайте Newsflare

На кадрах показано, как хищник охотится на семейство бородавочников: самца, самку и поросенка с раной на задней ноге. Заметив гиену, кабаны сначала бросились удирать, а затем повернулись и перешли в атаку. Они не отставала от гиены, пока та не сдалась, и тем самым спасла раненого поросенка.

"Для обороны у бородавочников есть устрашающее оружие: их острые бивни. И, видимо, гиена понимала, как они опасны", – объясняет автор видео.

Видео: Kruger Sightings

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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Напомним, ранее в национальном парке Крюгера попала на видео жесткая схватка кабана и слона возле водопоя. Кроме этого, мы писали, как в лесу итальянской провинции Тоскана кабаны раскопали и уничтожили тайник с кокаином на сумму 22 тысячи долларов.

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