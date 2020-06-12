Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Курьезная битва кабанов и гиены за поросенка попала на видео

Сегодня, 08:56

Инцидент произошел в южноафриканском национальном парке Крюгера

В южноафриканском национальном парке Крюгера туристам удалось запечатлеть схватку кабанов-бородавочников и гиены. Соответствующий ролик опубликован на сайте Newsflare

На кадрах показано, как хищник охотится на семейство бородавочников: самца, самку и поросенка с раной на задней ноге. Заметив гиену, кабаны сначала бросились удирать, а затем повернулись и перешли в атаку. Они не отставала от гиены, пока та не сдалась, и тем самым спасла раненого поросенка.

"Для обороны у бородавочников есть устрашающее оружие: их острые бивни. И, видимо, гиена понимала, как они опасны", – объясняет автор видео.

Видео: Kruger Sightings

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Читайте также:
Дерзкое похищение крокодилом свиньи попало на видео

Напомним, ранее в национальном парке Крюгера попала на видео жесткая схватка кабана и слона возле водопоя. Кроме этого, мы писали, как в лесу итальянской провинции Тоскана кабаны раскопали и уничтожили тайник с кокаином на сумму 22 тысячи долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Жесткая схватка кабана и слона возле водопоя попала на видео В центре Черновцов поймали дикого кабана: шел к университету Дерзкое похищение крокодилом свиньи попало на видео Курьезное видео: львы достали из-под земли кабана-бородавочника
видео ЮАР кабан гиена
Реклама

Новости партнеров

Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?

Популярные статьи

Вчера, 18:24Travel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

Вчера, 10:11Food

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

Вчера, 07:14Fun

Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

10 июняTravel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

10 июняTravel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

10 июняFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

10 июняFood

Как приготовить кабачковую икру: четыре простых рецепта

10 июняTravel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

9 июняTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

9 июняШоу-бизнес

Плакал во время заседания: суд арестовал Михаила Ефремова

9 июняTravel

Достопримечательности Львова: почему стоит посетить город

9 июняШоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" рассказала о резкой реакции отца на измену Максима Михайлюка

9 июняFood

Как приготовить шампиньоны на гриле

9 июняШоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась об аварии с Михаилом Ефремовым: "Сейчас сидит над обломками своей жизни"

9 июняШоу-бизнес

Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице – фото

9 июняFun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Новости партнеров

Рідкісні фото зірок
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу
Реальне обличчя Ротару без гриму і фотошопу
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
У мережі показали Алегрову без перуки і макіяжу
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана
Жіночий одяг, який бісить чоловіків. Топ-10 від Андре Тана

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять