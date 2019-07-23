Курьезное видео: акула-людоед украла улов из рук рыбаков

Мужчины на видеозаписи закричали от испуга, а стоящий рядом ребенок отбежал от борта судна

Белая акула выхватила улов у рыбаков Фото: Depositphotos

С представителем рыболовного клуба Columbia Sportfishing Марком Костом, который вывез группу туристов на рыбалку в субботу, 20 июля, произошел курьезный инцидент. Дело в том, что во время отдыха в заливе Кейп-Код в американском штате Массачусетс акула-людоед, также известная как белая акула, напугала мальчика и съела пойманный рыбаками улов.

Смотрите видео: акула-людоед выхватила улов из рук рыбаков

На видео, которое опубликовал портал MassLive, слышно, как участники экскурсии закричали от испуга. Маленький ребенок тут же отбежал от борта судна. Коста уверен, что перед ними была акула-людоед. "Мы только заплыли на глубину и поймали двух рыб, – вспоминает капитан судна. – Вытягивали рыбу, и, сами видите, что произошло: эта зверюга выскочила и схватила наш улов. Прямо у нас на глазах. Было довольно впечатляюще".

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Белая акула или акула-людоед – вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул. Встречается в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Является одной из крупнейших хищных рыб. Самки крупнее самцов и в среднем вырастают до 4,6–4,8 м в длину. В мире насчитывается лишь 3,5 тысячи особей.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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