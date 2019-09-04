Курьезное видео: из желудка питона достали 40-килограммовую козу

Жителям провинции Фуцзянь и лесникам пришлось доставать домашнее животное около часа

Питон целиком съел 40-килограммовую козу Фото: Depositphotos

Фермер по фамилии Яо из китайской провинции Фуцзянь стал свидетеле того, как из желудка четырехметрового питона лесники и жители города достали 40-килограммовую козу. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание China News.

Как сообщает портал, накануне мужчина искал пропавшее животное и обнаружил возле фермы огромного питона. "Его живот был так раздут, – вспоминает китаец. – Я сразу понял, что он съел одну из моих коз". С начала текущего года у него пропало уже 20 коз.

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Фермер Яо позвал на помощь лесников и местных жителей. Они подняли хвост питона на горку, чтобы змее было легче выплюнуть козу. "Им потребовалось на это около часа", – добавил китаец.

В результате питона отвезли в приют для диких животных Anxi Temporary Wild Animal Shelter. Позже змею планируют выпустить в естественную среду обитания.

Ранее в Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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