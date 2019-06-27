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Курьезное видео: кабан столкнул лбами леопардов и убежал

Запись схватки животных появилось на официальном канале Kruger Sightings в YouTube

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:33
В ЮАР кабан чудом спасся от голодных леопардов Фото: Kruger Sightings
В ЮАР кабан чудом спасся от голодных леопардов
Фото: Kruger Sightings

В южноафриканском Национальном парке Крюгера дикий кабан спасся от голодных хищников благодаря счастливому стечению обстоятельств. Видео схватки животных появилось на официальном канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор ролика, 33-летней Таррин Рэй, рассказывает, что хищник прыгнул и схватил зубами кабана, который был заметно крупнее него. Шум драки привлек другого леопарда, который также решил принять участие в охоте. Словившему кабана леопарду пришлось оставить добычу и защищаться. Пока хищники дрались, кабан пустился наутек.

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"Они не заметили, что шокированный и раненый, но целеустремленный бородавочник вышел из куста и направился к норе", – рассказывает Рэй.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Напомним, ранее мы писали, как дикий кабан устроил переполох в больнице и укусил уборщицу. Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу. Кабан ворвался внутрь больницы и начал хаотично бегать по палатам и коридорам. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула.

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