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Курьезное видео: какая жидкость сильнее всего привлекает акул

Известный блогер Марк Робер провел любопытный эксперимент у побережья Багамских островов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Блогер узнал, правда ли, что акул привлекает запах крови Фото: YouTube / Mark Rober
Блогер узнал, правда ли, что акул привлекает запах крови
Фото: YouTube / Mark Rober

Бытует мнение, что акула за милю способна почуять каплю крови. Этот миф решил подтвердить или развеять известный 39-летний блогер Марк Робер, который в прошлом был успешным инженером и изобретателем в NASA. Об этом пишет The Insider.

Смотрите видео: правда ли, что акул привлекает запах крови

У побережья Багамских островов мужчина опустил в воду разную жидкость: коровью и человеческую кровь, рыбий жир, мочу и морскую воду. Суть эксперимента – узнать, что больше всего привлекает акул.

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Как удалось выяснить, литр коровьей крови получил больше всего внимания от хищников и за час собрал вокруг себя 41 акулу. Четырех хищниц приманил рыбий жир, а моча и 15 капель человеческой крови вообще никого не заинтересовали. К слову, выбор мочи в качестве приманки не случаен: многие серферы не справляют нужду в море, опасаясь акул.

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"Что могу сказать, если в воде, кишащей акулами, ни одна из них не приплыла на запах 15 капель человеческой крови, то даже если вы сильно поцарапаетесь во время купания – бояться нечего", – резюмировал блогер. 

Ролик своего нового сумасшедшего проекта Робер решил выложить в честь "Недели акул" на канале Discovery.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

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