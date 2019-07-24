Курьезное видео: кот перепел хит Билли Айлиш и стал звездой

За два дня смешной ролик собрал 15 тысяч просмотров и десятки комментариев

Кот перепел хит Билли Айлиш Фото: instagram.com/sokimunchkin

На Instagram-странице Sokimunchkin, у которой около трех тысяч подписчиков, появился забавный видеоролик с котом в главной ролик, который "поет" кавер на песню Bad Guy недавно прославившейся американской певицы Билли Айлиш. За два дня смешное видео собрало 15 тысяч просмотров и десятки комментариев.



21 Июл 2019 в 2:49 PDT INSTAGRAM (@sokimunchkin)

К слову, юная певица Билли Айлиш стала неожиданным открытием в мире музыки. Ее фан-база насчитывает миллионы людей, и не оставляет равнодушными даже домашних любимцев. Кот-блогер Соки породы манчкин, например, создал собственный кавер на один из громких хитов Билли, а именно трек Bad Guy. Пользователи сети пишут, что это даже лучше, чем оригинал.

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