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Курьезное видео: кот перепел хит Билли Айлиш и стал звездой

За два дня смешной ролик собрал 15 тысяч просмотров и десятки комментариев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:22
Кот перепел хит Билли Айлиш Фото: instagram.com/sokimunchkin
Кот перепел хит Билли Айлиш
Фото: instagram.com/sokimunchkin

На Instagram-странице Sokimunchkin, у которой около трех тысяч подписчиков, появился забавный видеоролик с котом в главной ролик, который "поет" кавер на песню Bad Guy недавно прославившейся американской певицы Билли Айлиш. За два дня смешное видео собрало 15 тысяч просмотров и десятки комментариев. 
 

INSTAGRAM (@sokimunchkin)

К слову, юная певица Билли Айлиш стала неожиданным открытием в мире музыки. Ее фан-база насчитывает миллионы людей, и не оставляет равнодушными даже домашних любимцев. Кот-блогер Соки породы манчкин, например, создал собственный кавер на один из громких хитов Билли, а именно трек Bad Guy. Пользователи сети пишут, что это даже лучше, чем оригинал. 

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Напомним, фото забавной кошки с потомством развеселило интернет. Ранее "Сегодня" рассказывали, как кот с необычной внешностью стал звездой интернета. Кроме того, мы показывали фото загадочную кошку-лису

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Источник: Сегодня
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