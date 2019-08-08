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Курьезное видео: львы достали из-под земли кабана-бородавочника

Ролик удалось снять в южноафриканском национальным парке Крюгера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54
Охота львов в национальном парке ЮАР попала на видео
Охота львов в национальном парке ЮАР попала на видео
Фото: Pixabay

Туристам удалось снять на видео двух львов, достающим из-под земли кабана-бородавочника. Кадры охоты сняты в южноафриканском национальным парке Крюгера, сообщает Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как один из хищников начинает копать, а затем к нему присоединяется другой. Они вытаскивают из-под земли бородавочника, который пищит и пытается выбраться. Оба зверя зажимают жертву в пасти до того момента, пока она не перестает двигаться.

Смотрите видео: львы достали из-под земли кабана-бородавочника

"Они вытащили бородавочника из норы с такой силой, что даже вырвали корни куста", – отметила 29-летняя Кози Латеган, сотрудница парка.  

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Смотрите видео: лев захотел любви от испуганной крымчанки
 

Бородавочники – род парнокопытных млекопитающих из семейства свиней. Название рода происходит от бородавочных кожных выростов по бокам головы, которые особенно различимы у самцов. Клыки очень четкие, вырастают на 25,5-36,5 см, у самок несколько меньше. Рацион этих животных состоит преимущественно из растений, но иногда бородавочники поедают мелких животных. Населяют открытые и полуоткрытые ландшафты в Африке к югу от Сахары.

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, "Сегодня" писали, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

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