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Курьезное видео: медведь чудом спасся от голодного тигра

Хищник свалился с дерева и убежал в кусты, утверждают очевидцы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Медведь в Индии напугал тигра и спасся
Медведь в Индии напугал тигра и спасся
Фото: Pixabay

Посетители Национального парка Рантхамбор в Раджастане (Индия) сняли на видео охоту голодного тигра. Хищник безрезультатно попытался поймать загнанного на дерево медведя. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Metro.

На видео можно увидеть, как молодой тигр примостился на нижней ветке и поглядывал наверх, по-видимому, ожидая более удачного момента для атаки на медведя. Тот, в свою очередь, ерзал над зверем, пытаясь найти более надежную позицию, а затем развернулся на 180 градусов и зарычал. От неожиданности тигр свалился с дерева и убежал в кусты.

Смотрите видео: в Хмельницкой области спасают медведя, который живет в тесной клетке в ресторане


Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Длина тела губача до 180 см, хвоста – еще 10-12 см, высота в холке 60-90 см; весит он 54-140 кг (обычно 90-115 кг). Самцы на 30-40 % крупнее самок. Питаются преимущественно муравьями и термитами.

Смотрите видео: охота тигра на медведя в Индии

Ранее "Сегодня" рассказывали, как американец приручил 700-килограммового медведя: забавное видео. Кроме этого, мы писали, как в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную

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