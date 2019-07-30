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Курьезное видео: отец случайно зашел к дочери во время записи "горячих" кадров

На видео девушка резко прервала откровенные движения, перенаправив камеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Отец застукал дочь во время записи эротического видео
Отец застукал дочь во время записи эротического видео
Фото: Depositphotos

В Twitter появилась курьезная видеозапись, на которой отец случайно помешал дочери записать на камеру эротический танец – "тверк". Испорченные кадры опубликовала на своей странице в сети девушка из США под ником IG: iam_lynnlegend. Пост набрал почти 580 тысяч лайков и более 117 тысяч ретвитов. Комментаторы восхитились находчивостью девушки и зажигательными движениями ее отца.
 

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, мужчина застал дочь в момент, когда девушка пыталась станцевать "тверк" под песню Ники Минаж. Она резко прервала откровенные движения и начала двигаться в обычной манере, перенаправив камеру в сторону отца. Тот поддержал ее танцы. "Мой отец почти поймал меня", – призналась она.

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"А я испугалась за тебя, подумала, что он сейчас вынет ремень!" – написала подписчица Mica_MarieS. "А-а-а, вот ты, маленькая преступница! Я просто улетел от того момента, когда он начал танцевать вместе с тобой", – поддержал ее пользователь под ником RealLeminxuss. Многие комментаторы заявили, что хотели бы быть детьми такого крутого отца.

Ранее "Сегодня" писали, как отец неудачно сфотографировал дочь и сделал из нее интернет-звезду. Кроме того, мы рассказывали об отце четверых детей, который превращает ежедневные фото в настоящие сказочные сюжеты.

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Источник: Сегодня
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