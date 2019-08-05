Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер из модели Playboy

Девушка прикрыла грудь руками и со смехом отбежала в сторону

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:36
Слон в парке США обнажил грудь модели Фото: Carlos Salavert / pexels.com
Слон в парке США обнажил грудь модели
Фото: Carlos Salavert / pexels.com

Слон снял бюстгальтер из модели Playboy Франсии Джеймс в сафари-парке американского города Мертл-Бич (штат Южная Каролина, США). Девушка отреагировала на безобидное нападение с юмором: она прикрыла руками грудь и со смехом отбежала в сторону, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как модель подходит к животному и гладит его, разговаривая на камеру. В этот момент 34-летняя самка хоботом снимает бюстгальтер женщины.

Смотрите видео: обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка

Ролик возмутил пользователей сети. Многие обвинили модель в небрежном отношении к животным. "Не понимаю, зачем использовать зверей для рекламы своего тела", – писали одни. Другие же утверждали, что сцена была подстроена, и Джеймс намеренно чем-то намазала грудь, чтобы привлечь слониху.

Ранее "Сегодня писали о том, что в одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Кроме того, мы рассказывали, как на Бали муж фотографировал свою жену вместе с ручными обезьянами, как вдруг зверушка начала лезть женщине в грудь, стягивая с нее майку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Сингапуре изъяли рекордную партию слоновьих бивней Борьбу львицы и слона за выживание случайно сняли на видео В канадском зоопарке слон напал на смотрителя Трогательное видео со слоненком поразило пользователей сети
видео США курьез слон модель бюстгальтер курьезное видео
Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак беременна: Лазарев сделал важное признание
Ани Лорак беременна: Лазарев сделал важное признание
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Популярные статьи

Сегодня, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Вчера, 14:40Техно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Вчера, 10:24Fun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

2 августаFun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

2 августаПсихология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 44: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

2 августаШоу-бизнес

"Я люблю тебя": в сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

2 августаFun

Ученые нашли загадочный храм Христа: фото

2 августаТехно

Кривая и скрученная: астрономы показали форму нашей галактики

2 августаEvents

Ильин день 2019: поздравления, открытки, картинки и стихи

2 августаАфиша

Как Тора делали толстым: появилось видео со съемок "Мстителей: Финал"

Новости партнеров

Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства
Сырники как в садике: проверенный рецепт из вашего детства
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии
Пугачева испугала фанатов странным фото дочери
Пугачева испугала фанатов странным фото дочери
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?