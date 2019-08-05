Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер из модели Playboy

Девушка прикрыла грудь руками и со смехом отбежала в сторону

Слон в парке США обнажил грудь модели Фото: Carlos Salavert / pexels.com

Слон снял бюстгальтер из модели Playboy Франсии Джеймс в сафари-парке американского города Мертл-Бич (штат Южная Каролина, США). Девушка отреагировала на безобидное нападение с юмором: она прикрыла руками грудь и со смехом отбежала в сторону, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как модель подходит к животному и гладит его, разговаривая на камеру. В этот момент 34-летняя самка хоботом снимает бюстгальтер женщины.

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Ролик возмутил пользователей сети. Многие обвинили модель в небрежном отношении к животным. "Не понимаю, зачем использовать зверей для рекламы своего тела", – писали одни. Другие же утверждали, что сцена была подстроена, и Джеймс намеренно чем-то намазала грудь, чтобы привлечь слониху.

Ранее "Сегодня писали о том, что в одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Кроме того, мы рассказывали, как на Бали муж фотографировал свою жену вместе с ручными обезьянами, как вдруг зверушка начала лезть женщине в грудь, стягивая с нее майку.

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