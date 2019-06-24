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Курьезное видео: украинец из-за упавшего смартфона застрял в люке вверх ногами

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выручили потерпевшего

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:34
Киевлянин застрял в люке из-за смартфона
Киевлянин застрял в люке из-за смартфона
Фото: Pixabay

Житель украинской столицы застрял в люке, помогая незнакомцу достать смартфон за денежное вознаграждение в 500 гривен. Как сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный", инцидент произошел на улице Цветаевой, 18 (Троещина). Опубликованное в сети курьезное видео собрало десятки тысяч просмотров. 

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На ролике можно увидеть, как спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и за несколько секунд выручают практически голого потерпевшего, застрявшего в люке вверх ногами. Телефон мужчина все же смог достать. 

Смотрите также в сюжете о том, за что будут штрафовать прохожих со смартфонами:

"Бедняга. Спасибо, что спасли", "А мне его жалко! Помог! Ему хоть заплатили?", "В жизни все бывает. Совсем не смешно", "Как же низко ценится у нас жизнь", "Очень нужный человек в хозяйстве", "Зато заработал, а не украл телефон", "Достал же", – пишут в комментариях пользователи сети. 
 

Ранее "Сегодня" писали о новом iPhone 8 Plus, который взорвался во время подзарядки на Тайване. Кроме того, смотрите видео, как китаянка в истерике рвалась за борт корабля вслед за любимым смартфоном

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Источник: Сегодня
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