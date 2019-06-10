Курьезные фото: девушка показала, что с ней сделал автозагар

Британка Люси Реглер советует всем дважды подумать, прежде чем покупать подобные средства

Люси Реглер Фото: facebook.com/pg/LucyReglerr

Британская бьюти-блогерша Люси Реглер показала своим подписчикам в Facebook жуткие последствия использования автозагара: тонирующий мусс неравномерно лег на кожу, а некоторые участки и вовсе остались белыми. 21-летняя девушка советует всем дважды подумать, прежде чем покупать подобные средства, а также тщательно придерживаться правил и советов в инструкции, сообщает Metro.

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Как пишет издание, девушку пригласили на вечеринку, и она решила заранее подготовиться к торжеству. В пятницу вечером Люси нанесла мусс, который должен был придать ее коже красивый загорелый вид. На следующий день процедуры не дали никаких результатов, и тогда девушка снова нанесла средство. Хотя производитель предупреждает, что перед нанесением надо подготовить кожу специальными кремом, но Люси решила пропустить этот пункт. И вот, что получилось.

Люси Реглер Фото: facebook.com/pg/LucyReglerr Люси Реглер Фото: facebook.com/pg/LucyReglerr Люси Реглер Фото: facebook.com/pg/LucyReglerr Люси Реглер Фото: facebook.com/pg/LucyReglerr Люси Реглер Фото: facebook.com/pg/LucyReglerr Люси Реглер Фото: facebook.com/pg/LucyReglerr 1/6

Люси Регер пообещала родным и близким больше не использовать злосчастный автозагар, а за красивой золотистой кожей обращаться только к специалистам. Этот же совет она дала своим подписчикам, подкрепив его фотографиями своего неудачного и очень поучительного опыта.

Напомним, ранее сеть шокировала фотография, которую разместила блогер Алекс Винкларек на своей страничке в Twitter. Девушка запечатлела на снимке неудачный опыт с автозагаром. Также мы писали о Ребеке Батлер, которая стала синей после принятия ванны.

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