Лабрадор, который общается на человеческом языке, покорил сеть

Жительница Ланкашира (Великобритания) опубликовала в интернете забавный видеоролик, главным героем которого стал её лабрадор.

Как и многие другие собаки, 12-летний пёс очень любит лакомства из мяса и ненавидит принимать лекарства.

Написав на бумажках слова "да" и "нет", хозяйка спрашивает любимца, что ему хотелось бы получить, и лабрадор безошибочно выбирает правильные бумажки, чтобы полакомиться мясом и отказаться от лекарства.

На платформе Reddit пользователь с ником Half_Line опубликовал забавный запись с собакой, который сразу стал вирусным. За несколько часов его увидели более 30 000 пользователей, а еще почти 500 оставили комментарий. Дело в том, что хозяин снимает своего пса, который стоит за дверью и просится в дом. Правда, двери не закрыты, и это подтверждает владелец питомца, который протягивает руку с порога погладить его. Через несколько секунд животное в конце понимает, что что-то пошло не так.

О том, как собаку спасли от змеи, смотрите на видео ниже: