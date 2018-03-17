Лабрадор, который общается на человеческом языке, покорил сеть
Пес безошибочно выбирает правильные ответы, чтобы полакомиться вкусностями
Жительница Ланкашира (Великобритания) опубликовала в интернете забавный видеоролик, главным героем которого стал её лабрадор.
Как и многие другие собаки, 12-летний пёс очень любит лакомства из мяса и ненавидит принимать лекарства.
Написав на бумажках слова "да" и "нет", хозяйка спрашивает любимца, что ему хотелось бы получить, и лабрадор безошибочно выбирает правильные бумажки, чтобы полакомиться мясом и отказаться от лекарства.
Дело в том, что хозяин снимает своего пса, который стоит за дверью и просится в дом. Правда, двери не закрыты, и это подтверждает владелец питомца, который протягивает руку с порога погладить его. Через несколько секунд животное в конце понимает, что что-то пошло не так.
Вы сейчас просматриваете новость "Лабрадор, который общается на человеческом языке, покорил сеть". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"