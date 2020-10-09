Лайфхак от букиниста, как можно заработать на старых книгах

В спросе всегда будут книги по психологии, математике или географии

Ценный клад на ваших книжных полках. Не спешите отдавать или выбрасывать старую литературу, ведь на ней можно неплохо заработать, если отнесете букинистам. От чего зависит стоимость книги и какие экземпляры всегда будут в спросе – далее в материале.

Сюжет Елены Катренко, Данила Городецкого и Юрия Хоменко Видео: Сегодня

Книги годами пылятся на полках: места занимают много, а перечитывать нет желания и времени. Но в вашем книжном шкафу может оказаться и не обычный экземпляр, а настоящий клад, уверяют букинисты.

На раритетные издания охотится архитектор Евгений Совинский. Часть своей коллекции он получил в наследство, но тратит немало, чтобы ее пополнить. Он покупал книги стоимостью от 200 гривен и заканчивая несколькими тысячами, в зависимости от издания, его редкости и тиража.

Покупает Евгений преимущественно в букинистических магазинах или на так называемых блошиных рынках, которые есть в каждом городе. Что в магазинчиках, что на рынках – стоимость не слишком отличается. Люди приносят ненужные им книги, букинисты дают за это деньги. Цена зависит от содержания, состояния и года издания. Самые популярные сейчас – точные науки.

Первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" Фото: hansonsauctioneers

Продавец в книжном магазине Натали Сотник рассказывает, что они покупают исторические и философские экземпляры, художественные – выборочно. Знают о существовании специализированных магазинов не все. Поэтому книги продают и покупают преимущественно в интернете. Но чаще всего, чтобы не заморачиваться, их вовсе отдают в макулатуру. А зря, говорят коллекционеры, ведь в пунктах приема вторсырья на ценность книги никто не обращает внимания. Килограмм – не более трех гривен.

"Вы не можете себе представить, что люди выбрасывают. Они выбрасывают научную литературу, детские книги с очень известными иллюстраторами", – говорит букинист Георгий Петросянц.

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Одни люди выбрасывают, а букинисты собирают и некоторые экземпляры продают потом даже за тысячу гривен. Эксперты говорят, что в спросе всегда будут книги по психологии, математике или географии. Чем старше издание, тем оно дороже. А вот на чем заработать вряд ли можно – так это на романах.

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