Леся Никитюк отреагировала на свою карикатуру: забавное фото

На рисунке известная телеведущая показана во время отдыха на озере Свитязь

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отдыхала на озере Свитязь, отреагировала на свою карикатуру. Забавный рисунок опубликован на странице "Чухраинцы" в Instagram и Facebook.

Звезда поставила два смайлика с улыбкой и сердечком – вполне вероятно, карикатура ей понравилась.

Для сравнения: вот реальная фотография Леси Никитюк с отдыха.

INSTAGRAM

"Леся Никитюк отдыхала на озере Свитязь, кто не знал. Лесечка, простите. Но мы старались", – написали под снимком художники.

К слову, Леся Никитюк за два летних месяца успела сделать фото на фоне озера Свитязь, в лавандовых полях, в родном Хмельницком и в разных точках Карпат. Накануне телеведущая разместила в Instagram снимок, сделанный во время ее пребывания у озера Синевир.

Напомним, ранее Леся Никитюк ответила на критику в свой адрес. Одна из поклонниц обвинила ведущую в том, что она увеличила губы.

Леся Никитюк рассекретила свои параметры – смотрите видео:

Кроме этого, Леся порадовала своих подписчиков красивым луком – на новых снимках в Instagram Никитюк запечатлена в очаровательном модном летнем платье в горошек.

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