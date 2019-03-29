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Летающий на зонтике мужчина попал на видео

Житель Турции утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
В Турции ветер унес мужчину вместе с зонтом
В Турции ветер унес мужчину вместе с зонтом
Фото: Pixabay

В турецкой провинции Османие сильный ветер унес уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком. Об этом сообщает издание The Independent.

Трое мужчин пытались удержать большой солнцезащитный зонт, однако ветер оказался слишком сильным. Когда зонт стал подниматься над землей, один из них продолжал цепляться за стойку и взмыл в воздух. Мужчина утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра.


"Со мной все в порядке, на самом деле, — сказал мужчина после приземления. — После того как до меня дошло, что зонт так и будет лететь вверх, я спрыгнул". Зонт упал на другого человека и сломал ему ногу и ребра.

Ранее сообщалось, что сильный порыв ветра оторвал от земли в штате Нью-Йорк детский надувной воздушный замок, который по приземлении начал вращаться и травмировал 13 человек. "Внутри аттракциона в момент инцидента находились дети, – рассказал полицейский Эрик Ивенсен. – Приземлившись, воздушный замок покатился; несколько человек пострадали". По словам полицейского, виновные могут понести административную ответственность. Участники инцидента отделались легкими ушибами и были доставлены в местные клиники.

Также мы писали, что во время разгула стихии в Украине ветер поднял в воздух автобус с людьми.

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