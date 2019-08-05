Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Летучая мышь напугала пассажиров в самолете: видео

Пассажирский лайнер на всякий случай обыскали и продезинфицировали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Пассажиры самолета устроили переполох из-за летучей мыши
Пассажиры самолета устроили переполох из-за летучей мыши
Фото: Depositphotos

На борту самолета американской авиакомпании Spirit Airlines, который совершал рейс из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Ньюарк (штат Нью-Джерси), произошел курьезный инцидент. Спустя полчаса после того, как самолет оторвался от земли, пассажиры заметили в салоне летучую мышь, сообщает Independent.
 

Летевший этим рейсом Питер Скаттини снял видео, на котором видно, что испуганные стюардессы и пассажиры кричат и закрываются руками от мыши. Один из путешественников даже скрылся от животного в туалете. В итоге летучую мышь поймали и благополучно доставили в аэропорт.

Смотрите видео: бразильцев атакуют бешеные летучие мыши-вампиры
 

"Spirit Airlines подтверждает, что на одном из наших недавних рейсов из Шарлотт в Ньюарк была обнаружена летучая мышь, – рассказывает представитель авиакомпании. – Ее загнали в уборную, а на земле забрали сотрудники службы по контролю за животными. Самолет на всякий случай обыскали и продезинфицировали. Вероятно, она попала на борт в Шарлотт, когда в самолете проводилась уборка. Во время инцидента никто не пострадал, включая летучую мышь".
 

Ранее "Сегодня" рассказывали, как американец Рой Сивертсон из штата Нью-Хэмпшир (США) нашла в чехле своего iPad летучую мышь. Кроме того, парень ужаснул Twitter фотками летучих мышей размером с собаку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мужчина обнаружил в iPad шокирующую находку В Бердянске полицейские спасли женщину от "вторжения" летучей мыши Парень ужаснул Twitter фотками летучих мышей размером с собаку
видео США самолет курьез летучая мышь
Реклама

Новости партнеров

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
5 мифов об уходе за волосами, в которые ты веришь
5 мифов об уходе за волосами, в которые ты веришь
Как помочь организму при резкой перемене погоды
Как помочь организму при резкой перемене погоды

Популярные статьи

Сегодня, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Сегодня, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Сегодня, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Вчера, 14:40Техно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Вчера, 13:00Events

Преображение Господне: дата, история и традиции дня

Вчера, 10:24Fun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:25Техно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

3 августаТехно

Windows 10 захватила полмира: цифры впечатляют

3 августаFun

3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

2 августаFun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Новости партнеров

Чем кормить худого ребенка: несколько советов маме
Чем кормить худого ребенка: несколько советов маме
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Канал
Канал "Украина" приступил к работе над новым фильмом
Что такое интервальное голодание, и нужно ли оно вообще
Что такое интервальное голодание, и нужно ли оно вообще
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест