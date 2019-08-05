Летучая мышь напугала пассажиров в самолете: видео

Пассажирский лайнер на всякий случай обыскали и продезинфицировали

Пассажиры самолета устроили переполох из-за летучей мыши Фото: Depositphotos

На борту самолета американской авиакомпании Spirit Airlines, который совершал рейс из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Ньюарк (штат Нью-Джерси), произошел курьезный инцидент. Спустя полчаса после того, как самолет оторвался от земли, пассажиры заметили в салоне летучую мышь, сообщает Independent.



Летевший этим рейсом Питер Скаттини снял видео, на котором видно, что испуганные стюардессы и пассажиры кричат и закрываются руками от мыши. Один из путешественников даже скрылся от животного в туалете. В итоге летучую мышь поймали и благополучно доставили в аэропорт.

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"Spirit Airlines подтверждает, что на одном из наших недавних рейсов из Шарлотт в Ньюарк была обнаружена летучая мышь, – рассказывает представитель авиакомпании. – Ее загнали в уборную, а на земле забрали сотрудники службы по контролю за животными. Самолет на всякий случай обыскали и продезинфицировали. Вероятно, она попала на борт в Шарлотт, когда в самолете проводилась уборка. Во время инцидента никто не пострадал, включая летучую мышь".



Ранее "Сегодня" рассказывали, как американец Рой Сивертсон из штата Нью-Хэмпшир (США) нашла в чехле своего iPad летучую мышь. Кроме того, парень ужаснул Twitter фотками летучих мышей размером с собаку.

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