"Летучие лисицы" попали на фото и "взорвали" сеть

Некоторые юзеры посчитали животных вампирами

В сети показали фото летучих лисиц Фото: Facebook

Пользователь Twitter VeganGenesis опубликовал на своей странице фото гигантских летучих мышей. Он запостил две фотографии и подписал: "Слышали ли вы что-то о мегамышах?" Оказалось, что на фото — так называемые "летучие лисицы", о существовании которых многие юзеры даже не знали.

Некоторые пользователи посчитали животных вампирами, хотя это совсем не так. Малыши крылановых выглядят очень мило.

Большинство видов крылановых обитают в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре. В основном они питаются фруктами, а также пыльцой и нектаром цветов.

К сожалению, из-за человека летучие лисицы находятся под угрозой вымирания. Люди вырубают леса, в которых обитают вампирчики, и популяция очень быстро сокращается. В Австралии для них строят реабилитационные центры.

Ранее мы писали, что из-за жары в Австралии погибли тысячи летучих мышей, а в Чернобыльской зоне нашли девять редких видов летучих мышей.

Смотрите видео: в квартире харьковчанок, которые на несколько дней уехали из дома, поселились летучие мыши

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