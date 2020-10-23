Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

Эта запись уже собрала больше 200 тысяч просмотров в Twitter

42-летний саудовский принц Аль-Валид бен Халид Аль-Сауд, который 15 лет пролежал в коме, отреагировал на оклики медработников и пошевелил рукой. Медсестра сняла происходящее на видео и выложила в интернет – запись уже собрала больше 200 тысяч просмотров в Twitter. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

На коротком ролике показано, как врач обращается к принцу и просит его пошевелить рукой. Услышав ее голос, Аль-Валид начинает двигать пальцами. Женщина призывает не останавливаться и поднять руку выше. Принц реагирует на ее слова и отрывает ладонь от кровати.

В 2005 году во время учебы в военном колледже принц Аль-Валид попал в аварию. У него было кровоизлияние в мозг, и он впал в кому. Доктора диагностировали у него смерть мозга, однако мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его отец, Джалед бен Талал, не терял надежду на выздоровление сына и отказывался прекращать лечение.

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