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Лишенный матери бельчонок пытался расправиться с немцем

Животное терроризировало мужчину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Бельчонок напал на мужчину. Фото: pixabay
Бельчонок напал на мужчину. Фото: pixabay

В немецком городе Карлсруэ полиция прибыла на вызов мужчины, которого преследовал и атаковал бельчонок. Об этом говорится в сообщении полиции города в Facebook.

Когда они прибыли на место происшествия, то стали свидетелями того, как животное продолжало терроризировать мужчину. После того, как изможденный бельчонок уснул, его взяли под стражу.

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Белка
Фото: Facebook / Кристина Кренц

Полиция назвала грызуна Карлом-Фридрихом и назначила его своим талисманом. Сейчас за ним ухаживают в центре спасения животных.

Пресс-секретарь полиции Кристина Кренц рассказала Guardian, что лишившиеся матерей бельчата могут переключить все свое внимание на человека, встретившегося им на пути.
"Это может быть довольно страшно", – сказала она, добавив, что мужчина, который вызвал полицию, "безусловно, чувствовал себя в опасности".

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