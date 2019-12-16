Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лол, мэм и пост: украинским "бабушкам" в министерстве забавно объяснили значение новых слов

Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет людям старшего возраста

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:12
Украинцам объяснили технические термины простыми словами Фото: NordWood Themes / Unsplash
Украинцам объяснили технические термины простыми словами
Фото: NordWood Themes / Unsplash

Министерство цифровой трансформации Украины на официальной странице в Facebook объяснило представителям старшего поколения значение современных слов. В сообщении авторы предоставили простые определения молодежным выражениям: лол, мэм, месседж, мессенджер и пост.

В Минцифры объяснили значение современных слов
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine
В Минцифры объяснили значение современных слов
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine
В Минцифры объяснили значение современных слов
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine
В Минцифры объяснили значение современных слов
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine
В Минцифры объяснили значение современных слов
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine
1/5

Минцифры решило организовать в соцсети новую рубрику для объяснения смысла непонятных слов. Авторы инициативы рассчитывают, что она поможет людям старшего возраста. Также в ведомстве подчеркнули, что мы сами ответственны за цифровую грамотность наших родных.

Смотрите видео: слово "подросток" может стать официальным термином в законодательстве Украины

"У нас – новая рубрика! Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили – хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова – простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост. Покажите этот словарь своим родителям, бабушкам и дедушкам", – пишет Минцифры в Facebook.

Скриншот: facebook.com/eGovernanceUkraine

Ранее "Сегодня" писали, что Меган Маркл, жена герцога Сассекского, неожиданно попала в словарь британского городского сленга Urban Dictionary.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Украине представили словарь по агрессии России Американцы назвали слово года Попала в словарь: с Меган Маркл произошел новый конфуз
видео язык словарь Министерство цифровой трансформации
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Звезда «Сватов» признался, что живет как в страшном сне
Звезда «Сватов» признался, что живет как в страшном сне
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Вчера, 20:18Events

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Вчера, 14:44Fun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Вчера, 09:50Техно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Вчера, 09:19Fun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Вчера, 09:18Fun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

14 декабряТехно

Готовьте лопаты: под поверхностью Марса нашли "сокровище"

14 декабряFun

Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

14 декабряТехно

Sony показала первую игру для PlayStation 5: видео

14 декабряFun

14 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

14 декабряFun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFood

"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

13 декабряFood

Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

13 декабряШоу-бизнес

Впервые за шесть лет: Верка Сердючка выпустила новую песню

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Софию Ротару выгнали из России - хотят запретить въезд
Софию Ротару выгнали из России - хотят запретить въезд
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Андреем Бедняковым
Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Андреем Бедняковым
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты