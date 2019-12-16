Лол, мэм и пост: украинским "бабушкам" в министерстве забавно объяснили значение новых слов

Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет людям старшего возраста

Украинцам объяснили технические термины простыми словами Фото: NordWood Themes / Unsplash

Министерство цифровой трансформации Украины на официальной странице в Facebook объяснило представителям старшего поколения значение современных слов. В сообщении авторы предоставили простые определения молодежным выражениям: лол, мэм, месседж, мессенджер и пост.

В Минцифры объяснили значение современных слов Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine В Минцифры объяснили значение современных слов Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine В Минцифры объяснили значение современных слов Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine В Минцифры объяснили значение современных слов Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine В Минцифры объяснили значение современных слов Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine 1/5

Минцифры решило организовать в соцсети новую рубрику для объяснения смысла непонятных слов. Авторы инициативы рассчитывают, что она поможет людям старшего возраста. Также в ведомстве подчеркнули, что мы сами ответственны за цифровую грамотность наших родных.

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"У нас – новая рубрика! Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили – хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова – простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост. Покажите этот словарь своим родителям, бабушкам и дедушкам", – пишет Минцифры в Facebook.

Скриншот: facebook.com/eGovernanceUkraine

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