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Лошадь укусила известную актрису за пикантное место: забавное видео

Запись инцидента 42-летняя знаменитость обнародовала в своем Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:41
Джессика Честейн Фото: instagram.com/jessicachastain
Джессика Честейн
Фото: instagram.com/jessicachastain

42-летнюю американскую актрису Джессику Честейн, которая стала одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, лошадь укусила за грудь. Соответствующее видео разместила на своей официальной страничке в Instagram сама звезда. На записи видно, что Джессика хотела погладить запряженное в карету животное и даже спросила у возницы, оставшегося за кадром, разрешения, но осуществить своего намерения уже не успела – лошадь прихватила ее за пиджак. 

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"Она прикусила меня за грудь. Не могу поверить, что я выжила", – пожаловалась Джессика, тут же передумав приставать к животному с нежностями. 

Смотрите видео: лошадь укусила актрису Джессику Честейн за грудь
 

INSTAGRAM (@jessicachastain)

Джессика Честейн – голливудская актриса, снялась в фильмах "Прислуга", "Интерстеллар", "Древо жизни" и "Марсианин". В ноябре прошлого года Джессика Честейн впервые стала мамой. У актрисы родилась дочь, которую назвали Джульетта Пасси Честейн. Малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, Джессика Честейн рассказала о поцелуях с Крисом Хемсвортом.

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Источник: Сегодня
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