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"Лучше бы я этого не знала": как выглядит сумка кенгуру изнутри, видео

Короткий ролик набрал больше 40 миллионов просмотров

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:13

TikTok-блогер Александра Кэлин, работающая с дикими животными, опубликовала видео, которое стало вирусным в Сети. На коротком ролике показано, как выглядит сумка кенгуру изнутри.

На записи автор раскрывает сумку кенгуру, а внутри, помимо детеныша, можно заметить что-то похожее на внутренние органы и кости. В комментариях пользователи социальных сетей поделились своими мыслями и впечатлениями. Многие из них признались, что сумка кенгуру оказалась совсем не такой, какой они ее себе представляли.

"Матерь божья, лучше бы я этого не знала!", "Я могла прожить всю оставшуюся жизнь, не зная этого факта, и ни разу бы об этом не пожалела", "Увидел, как выглядит сумка кенгуру. Теперь я навсегда травмирован", – пишут юзеры под видео, которое набрало больше 40 миллионов просмотров.

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Некоторые подписчики Александры Кэлин подумали, что сумка кенгуру – это не кармашек на теле животного, а дыра, через которую видно его кости и внутренние органы. Однако эксперты объяснили, что "кости" в ролике – это на самом деле ноги кенгуренка, а "внутренние органы" – мешок для молока, из которого питается малыш.

Видео: twitter.com/jusdisappointin

Напомним, австралийцев напугал мускулистый кенгуру-переросток. Животное с накачанными формами заметили возле реки Маргарет в западной части Австралии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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